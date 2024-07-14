Телевышка загорелась в Курской области после атаки ВСУ

ВСУ атаковали Суджу в Курской области, загорелась телевышка

Фото: РИА «Новости»

Город Суджа попал под обстрел ВСУ. В результате загорелась телевизионная вышка, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт с помощью дрона. На месте ЧП работает дежурный караул пожарной части.

«Пострадавших нет», — написал Смирнов.

Утром 14 июля средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА в Брянской области. Из-за падения осколков дрона никто не пострадал, разрушений на земле нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Ранее средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Ростовской областью, Белгородом и Курском.

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