Телевышка загорелась в Курской области после атаки ВСУ
ВСУ атаковали Суджу в Курской области, загорелась телевышка
Город Суджа попал под обстрел ВСУ. В результате загорелась телевизионная вышка, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.
Он уточнил, что Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт с помощью дрона. На месте ЧП работает дежурный караул пожарной части.
«Пострадавших нет», — написал Смирнов.
Утром 14 июля средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА в Брянской области. Из-за падения осколков дрона никто не пострадал, разрушений на земле нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Ранее средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Ростовской областью, Белгородом и Курском.