Телеканал «Звезда»: Т-62М смог пережить атаку 13 дронов

Танку Т-62М удалось пережить недавнюю атаку PV-дронов на Краснолиманском направлении в ходе спецоперации. Об этом сообщил сайт телеканал «Звезда» .

Как подчеркивают журналисты издания, экипажу удалось своим ходом вернуться из боя, несмотря на уничтожение системы РЭБ танка минометным огнем. Одновременно по танку ударили 13 дронов, рассказал командир танка с позывным Модный.

Он подчеркнул, что танк спасло использование резиновой защиты в сочетании с привычной металлической. Ее установкой занимаются в ремонтной роте, добавил военный.