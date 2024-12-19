Телеканал «Звезда»: Т-62М смог пережить атаку 13 дронов

Танку Т-62М удалось пережить недавнюю атаку PV-дронов на Краснолиманском направлении в ходе спецоперации. Об этом сообщил сайт телеканал «Звезда».

Как подчеркивают журналисты издания, экипажу удалось своим ходом вернуться из боя, несмотря на уничтожение системы РЭБ танка минометным огнем. Одновременно по танку ударили 13 дронов, рассказал командир танка с позывным Модный.

Он подчеркнул, что танк спасло использование резиновой защиты в сочетании с привычной металлической. Ее установкой занимаются в ремонтной роте, добавил военный.

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