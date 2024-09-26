Телеканал «Звезда»: российская армия начнет применять сборные жилые модули на передовой

Российская армия начнет применять сборные жилые модули блиндажного типа на передовой. Их испытания уже начались в зоне СВО, написал сайт телеканала «Звезда» .

Как рассказал журналистам заместитель начальника НИИ Военной академии МТО им. генерала армии А. В. Хрулева с позывным Бугульма, модули можно разбирать и собирать до 30 раз с учетом наступательных действий.

Модули-конструкторы тестировалась лишь в летних условиях, как они проявят себя в зимний период, пока не известно.