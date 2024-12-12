Телеканал «Звезда» рассказал о работе батареи «Гиацинтов»

Телеканал «Звезда» показал работу батареи «Гиацинтов» на Краснолиманском направлении. Там артиллеристы достигают целей, которые находятся за 30 километров.

По словам наводчика с позывным Дьяк, каждый выстрел буквально ощущается, как небольшое землетрясение.

«Машина грозная, если в 50 метрах взрывается снаряд, осколки разлетаются, никому пощады не будет», — сказал он журналистам.

Военный уточнил, что первая наводка обычно пристрелочная, потом бойцы добивают цель и ищут новую, если она находятся где-то рядом.