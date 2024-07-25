Телеканал «Звезда» показал работу «тяжелых» снайперов в зоне СВО от первого лица

Снайперы Камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота отправляются на боевую охоту. Их называют «тяжелыми» снайперами, так как они используют мощные винтовки, которые поражают цели на дальних дистанциях — более одного километра. На горизонте появляются едва различимые силуэты противника, и для наших снайперов это вполне осуществимая цель.

На этих кадрах видно, как разведчики обнаруживают группу диверсантов ВСУ, которые пытались незаметно подойти к нашим позициям, чтобы атаковать. Однако действия российского беспилотника нарушили их планы. Дрон пролетает почти вплотную, вызывая панику и смятение среди противника, а уничтожение целей поручается снайперам.

Каждый выстрел требует математического подхода. Второй член расчета — наблюдатель-корректировщик, который служит дополнительными глазами и ушами. Смотря в оптику, он определяет расстояние до цели и вносит поправки на ветер. Стрелку остается лишь прицелиться и нажать на спусковой крючок.