Экипаж Т-72, в состав которого входят танкисты из Бурятии, смог дать отпор силам ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил телеканал «Звезда» , ссылаясь на заявления военных.

Ранее, как пишет издание, бойцам из этого же экипажа удалось на восемь километров вклиниться в позиции противника и вернуться целыми.

«Все происходит в мгновение, кажется что минут 15, а по времени два-три часа прошло. Иногда только посмотрим друг на друга и уже понимаем все без слов», — сообщил наводчик-оператор с позывным Петруха.

Журналисты рассказали, что недавно еще один российский танковый расчет отбил у военных ВСУ БТР М113 зарубежного производства.