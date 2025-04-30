Телеканал RT покажет фильм про операцию «Поток» в Курской области

Сообщается, что в картине покажут кадры прорыва линии обороны и встреч с мирными жителями.

«Абсолютно простые люди, такие же, как мы с вами, с которыми мы пересекаемся каждый день, — они и творят эту историю», — сообщил автор фильма Влад Андрица.

По словам Андрицы, штурмовики, которые передвигались по земле, были оповещены об операции за 40 минут до ее начала.

Фильм покажут 1 и 2 мая в 10:00 в @rt_russian.