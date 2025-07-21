Танкист Гусь рассказал, что украинский дрон-камикадзе не смог пробить броню машины

Корреспондент телеканала « Звезда » Лана Иден, работающая в зоне специальной военной операции, взяла интервью у российских танкистов. В ходе беседы механик-водитель, использующий позывной Гусь, рассказал, как отечественный танк выдержал удар дрона-камикадзе ВСУ.

По словам бойца, до попадания он услышал характерный шум приближающегося беспилотника. Перед этим 125-миллиметровое орудие машины произвело около пяти выстрелов.

«Я успеваю только в последний момент крикнуть экипажу: „Сейчас прилетит!“. И в эту же секунду нам со стороны наводчика-оператора прилетает в бок», — поделился военный.

Он также отметил, что подвижность боевой машины позволила экипажу мгновенно отступить в дымовую завесу, исчезнув из поля зрения врага.