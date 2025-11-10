Сырский сообщил об имеющихся у ВСУ планах «Б» и «В» по Красноармейску

Командование украинской армии разработало планы «Б» и «В» по Красноармейску. Об этом ТСН заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Он назвал ситуацию в городе контролируемой и уточнил, что интенсивность боев якобы снизилась. По его мнению, у украинских военнослужащих нет оснований для панических настроений.

«Конечно, есть и план Б, и план В — для всех вариантов развития событий», — отметил Сырский.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил, что российские войска окружили Красноармейск и не дали боевикам ВСУ выйти из кольца через северные окраины. Украинские военные пытались прорваться через последние выходы на севере, но ВС России их остановили.

Пушилин добавил, что сейчас в Красноармейске идут городские бои, российская армия зачищает центральные и восточные районы. По его словам, ВСУ пытались пытались контратаковать с использованием большого количества дронов в окрестностях города, в том числе в районе Гришина.