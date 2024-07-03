Сыновьям липецкого священника запросили по 18 лет за попытку вступить в ВСУ

Гособвинение попросило признать троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, пытавшихся вступить в ВСУ, виновными и назначить им наказание по 18 лет лишения свободы каждому. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление прокурора на заседании суда.

«Признать Ащеуловых виновными. Окончательно назначить им 18 лет колонии, три из которых — в тюрьме, 15 — в колонии строгого режима», — указал обвинитель.

Кроме того, он призвал на два года ограничить братьям свободу после освобождения из колонии. В качестве смягчающих обстоятельств и обвинение, и защита попросили учесть активное содействие обвиняемых следствию, а также справки о состоянии здоровья членов их семьи.

Братья Иоанн, Тимофей и Алексей Ащеуловы признали на суде, что собирались перейти границу и вступить в ряды ВСУ, но не сочли это виной.

Мужчин задержали в Курской области при попытке перейти границу. Каждому из братьев в окончательной редакции предъявили обвинения по статьям о покушении на госизмену, попытке незаконного пересечения государственной границы России по предварительному сговору, а также попытке участия в деятельности организации, признанной террористической в России.

О многодетной семье Ащеуловых стало широко известно еще 10 лет назад после изъятия детей из-за отсутствия условий для их проживания. В дальнейшем детей вернули родителям. Кроме того, семье выделили жилое помещение на время ремонта дома.

В середине июня Липецкая митрополия заявила, что Игорь Ащеулов, сыновья которого стали фигурантами уголовного дела, не является клириком их монастырей и приходов с 2008 года.