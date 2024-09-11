СВО стала ответом на возможные удары вглубь России западным оружием

Проводимая Россией спецоперация стала ответом на возможные удары западным оружием вглубь территории страны. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на традиционном брифинге.

«Понимаете, не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом», — отметил он.

Пресс-секретарь президента также предположил, что США в ближайшее время снимут ограничения для ВСУ на использование дальнобойного вооружения против России. Он не исключил, что решение уже приняли. Множество материалов в прессе на этот счет, обратил внимание Песков, может быть связано с попыткой формализовать его.

При этом Запад, по словам официального представителя Кремля, по-прежнему пытается делать вид, что не имеет отношения к украинскому конфликту.