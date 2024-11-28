Студенты техникума в Шатуре изготовили новый вид окопных печей для нужд СВО

Педагоги и учащиеся энергетического техникума делают для участников спецоперации печи-буржуйки. Первый опытный образец смастерили больше года назад, а теперь появилась новая модификация — печь, работающая на дровах.

Сейчас студенты устранили все недостатки. Такие печи подходят для окопов и блиндажей. Работает буржуйка на любом виде жидкого топлива: дизеле или отработанном машинном масле. Печи практически не дымят, а значит, их нельзя засечь средствами разведки, зато тепло отдают сполна. Об этом рассказывают выпускники техникума, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Бойцам передано уже более 30 экземпляров.