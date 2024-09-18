Студенты и педагоги колледжа «Подмосковье» отправили гумпомощь в зону СВО

Студенты и сотрудники колледжа «Подмосковье» вновь отправили гуманитарную помощь бойцам СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В подготовке и погрузке активно участвовали старшекурсники и преподаватели. Отмечается, что с марта 2022 года колледж отправил в зону СВО более тонны помощи, включая три тысячи пар носков, теплую одежду, медикаменты и печи.

«Мы собрали теплые одеяла, постельные принадлежности и подушки для наших военных в преддверии осени-зимы. Такие акции проводятся регулярно, и учащиеся активно участвуют в них», — отметил руководитель структурного подразделения № 1 колледжа в Солнечногорске Дмитрий Малышев.

Руководство учреждения подчеркнуло, что коллектив продолжает оказывать активную поддержку военнослужащим.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».