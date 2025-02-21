Статс-секретарь Цивилева: «Защитники Отечества» держат связь с семьями пропавших

Статс-секретарь и заместитель министра обороны России Анна Цивилева, выступая в эфире программы «Между тем», рассказала о деятельности возглавляемого ею фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам Цивилевой, организация, занимающаяся поисками пропавших участников СВО, активно поддерживает контакт с родственниками бойцов. Она подчеркнула особую важность постоянного взаимодействия с близкими военнослужащих.

«Чтобы человек, который обратился, понимал, что с ним работают, что его не бросили с этой проблемой», — пояснила замглавы ведомства.

Она также упомянула тесное сотрудничество фонда с Министерством обороны, позволяющее привлекать специалистов военно-социального центра для поиска. Слаженная работа позволяет оперативно проверять базы данных, связываться с командованием частей и госпиталями.