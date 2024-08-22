Стало известно, сколько людей находились на атакованном ВСУ пароме

РИА «Новости»: на горящем пароме в порту «Кавказ» находились 5 членов экипажа

На пароме в порту «Кавказ», по которому ударили ВСУ, могли находиться пять человек. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Предварительно, на пароме находились пять человек экипажа, состояние неизвестно», — уточнили журналисты.

На пароме размещались цистерны с топливом. Из-за ракетного удара на объекте вспыхнул пожар. Экстренные службы присвоили ему третий ранг опасности. На месте работают 101 специалист и 34 единицы техники. В оперштабе Кубани рассказали, что очагов возгорания на территории самого порта нет. Из-за ракетного удара паром затонул.

Ранее пресс-служба оперштаба Кубани подтвердила, что украинские боевики атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту на Таманском полуострове. По данным Telegram-канала Shot, ВСУ выпустили по объекту ракету «Нептун» из Одесской области.

Глава Темрюкского района Кубани Федор Бабенков заявил, что на пароме находились 30 цистерн с топливом, сообщил RT.