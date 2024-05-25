Стало известно направление нового контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины планируют провести контрнаступление в Харьковской области. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Украинская армия заявила, что планирует контратаки, чтобы отбросить российские войска, которые взяли территорию на северо-востоке Харьковской области», — написало издание.

Журналисты агентства признали, что российской армии удалось открыть новый фронт и истощить ресурсы Украины. В то же время они утверждают, что Россия якобы не смогла создать буферную зону на границе.

Также Bloomberg сообщило со ссылкой на официального представителя Генштаба Украины Игоря Прохоренко, что Россия накапливает войска вдоль границы в Сумской области. Военный чиновник рассказал, что ВСУ усилили оборону на этом направлении и попытаются избежать просчетов, которые допустили в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили северную часть Волчанска. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.