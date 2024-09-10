В распоряжении командования Вооруженных сил Украины остались четыре бригады. Их уничтожение может стать финальным этапом спецоперации, заявил ТАСС командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По словам офицера, последний блицкриг ВСУ, по задумке киевского режима, должен был привести к завершению конфликта на его условиях. Алаудинов заявил, что украинские военачальники в этом вопросе просчитались.

«Единственное, еще у них остается энное количество ресурса, <…> до четырех бригад войск, техники тоже для этих бригад. <…> Я так думаю, что мы на этой ноте в конечном счете СВО и завершим — уничтожением этих резервов и продвижением наших сил и средств», — сказал командир.

Операция ВСУ в Курской области не имела смысла, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. RT сообщил, что он констатировал большие потери украинской стороны и отсутствие успеха кампании.