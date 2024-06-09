Стала известна судьба экипажа российского БТР после дуэли с Bradley

ANNA-News: экипаж БТР-82А ВС РФ выжил и высадил десант после дуэли с Bradley

Экипаж российского БТР-82А выжил и десантировал пехоту после дуэли с американским M2 Bradley ВСУ неподалеку от поселка Сокол на Авдеевском направлении. Об этом сообщило агентство ANNA-News .

«Экипаж БТР ничуть не испугался более тяжелой машины и открыл огонь из 30-миллиметровой пушки. Задачу выполнили, БТР доехал до поселка и высадил десант», — отметили авторы публикации.

Во время боя бронетранспортер получил повреждения после ударов из 25-миллиметровой пушки Bushmaster. После этого артиллеристы получили наводку и накрыли американский танк огнем.

Западная бронетехника в зоне СВО часто становится объектом атак для российских военных. Ранее уральская компания «Форэс» объявила о премии в 15 миллионов рублей за первый сбитый американский истребитель F-16 в зоне спецоперации. За первый подбитый танк компания заплатила пять миллионов рублей.