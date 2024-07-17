США выдали карт-бланш на нанесение ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский получил от США карт-бланш на нанесение ударов по территории России. Об этом ТАСС сказал глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Спираль эскалации продолжают раскручивать в Вашингтоне. Там пытаются выгородить Киев и оправдать собственные преступления. Более того, они выдают карт-бланш режиму Зеленского на нанесение по российской территории новых ударов американским оружием», — заявил он.

Дипломат добавил, что в США продолжают грезить иллюзиями о своем превосходстве и мечтают нанести стратегическое поражение России, а затем отсидеться за океаном в безопасности.

«В американской элите мало кто осознает риски такого самообмана, который замешан на недооценке и высокомерии. Для США и всего мира последствия могут быть непредсказуемыми», — заключил Полищук.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил США о заблуждении насчет новой мировой войны.