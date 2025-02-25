США собрались выяснить, что Россия готова сделать для остановки конфликта на Украине

Рубио: США хотят знать, на что РФ готова для урегулирования конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио на новой встрече с российской стороной хочет выяснить, на что Россия готова пойти для остановки украинского конфликта. Об этом сообщило издание Breitbart .

«Мы встретились (с россиянами — прим. ред.) на прошлой неделе, и основным вопросом было: „Вы заинтересованы в прекращении этого конфликта или нет?“ Они ответили, что их бы это заинтересовало при правильных условиях. Мы не обсуждали, какие это условия», — сказал он.

Ранее в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры на высоком уровне. Российскую делегацию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В составе американской делегации были помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Как отмечал Юрий Ушаков, на переговорах обсуждался вопрос о начале переговоров по Украине. В итоге российская и американская делегации пришли к позитивным результатам, договорились о совместном решении проблем и начали подготовку к новым встречам.

Ранее посол по особым поручениям Родион Мирошник отметил, что на фоне переговоров между Россией и США украинские военные усилили обстрелы российских территорий. По его словам, нельзя исключать, что это может быть частью украинских провокаций.