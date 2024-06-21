Politico: США разрешили ВСУ удары по России не только под Харьковом

Белый дом снял очередное ограничение на использование поставленного Украине оружия. Теперь военным разрешили бить вглубь России, а не только в окрестностях Харьковской области, сообщили Politico американские чиновники.

Изначально США запрещали использовать западные вооружения для атак по России, но затем, на фоне продвижения, разрешили делать это для защиты Харьковской области. Американский президент Джо Байден ограничил радиус ударов 200 милями.

Однако затем советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что соглашение с Украиной об оружии распространялось на любое место, где российские войска пересекали границу. Источники издания подтвердили, что инструкции несколько изменились.

«Президент недавно поручил своей команде обеспечить, <…> чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, наносящим удары по ним или готовящимся нанести удар», — сказал один из чиновников.

В Харьковской области заметили высадку украинского «информационного десанта». Журналистам поручили выдать удары по военным объектам за атаки на гражданские.