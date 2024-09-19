Пентагон рассекретил доклад генерального инспектора о работе с ВСУ. Минобороны США могло обучать украинское подразделение, причастное к грубому нарушению прав человека, сообщило РИА «Новости» .

«Пентагон мог неверно использовать выделенные средства, обучая украинское подразделение, которое могло совершить грубое нарушение прав человека», — следует из текста документа.

По мнению аудитора, Пентагон нарушили американские законы, которые запрещают предоставлять военную помощь иностранным силам, нарушающим права человека. Проверка выявила проблемы в отчетах о предоставлении ВСУ помощи, включая передачу разведданных.

Власти США неоднократно утверждали о своей якобы невовлеченности в конфликт на Украине. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, американские военные давно находятся в зоне проведения СВО.