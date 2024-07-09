Лидер ЛДПР Слуцкий: США не стесняются своего участия в преступлениях Украины

Соединенные Штаты уже не стесняются назвать себя прямыми участниками преступлений Украины. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале .

Политик прокомментировал заявление Белого дома о том, что украинские войска атакуют Крым ракетами ATACMS американского производства.

«Еще одно подтверждение того, что координация ракетных атак укрофашистов ведется при непосредственном участии Вашингтона», — написал лидер ЛДПР.

Американские власти расписались в коллективной ответственности за теракты на территории России, добавил Слуцкий.

Влияние США в мире снижается. Об этом свидетельствует визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, заявил аналитик Кантан.