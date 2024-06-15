Постпред Украины при ООН Кислица: США не нашли нарушений при проверке «Азова»

Правительство США проверило нацбат «Азов»* и не нашло препятствий для оказания военной помощи. Такое заявление сделал на заседании Совбеза ООН постпред Украины при организации Сергей Кислица, его слова привело РИА «Новости» .

«Мы также высоко ценим тот факт, что 12-я бригада национальной гвардии Украины прошла проверку правительства США, и никаких доказательств нарушений со стороны бригады „Азов“*, которые могли бы помешать оказанию военной помощи этому подразделению, не было обнаружено», — заявил Кислица.

Ранее стало известно, что США сняли запрет на поставки вооружения нацбатальону «Азов»*. Он прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепартаментом.

В Госдуме Штаты обвинили в поддержке фашизма после снятия запрета с поставок вооружения «Азову». В этом вся суть политики лживой американской демократии, заявил депутат Михаил Шеремет.

* Запрещенная в России террористическая организация.