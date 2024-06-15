США не нашли препятствий для поставки оружия «Азову»
Постпред Украины при ООН Кислица: США не нашли нарушений при проверке «Азова»
Правительство США проверило нацбат «Азов»* и не нашло препятствий для оказания военной помощи. Такое заявление сделал на заседании Совбеза ООН постпред Украины при организации Сергей Кислица, его слова привело РИА «Новости».
«Мы также высоко ценим тот факт, что 12-я бригада национальной гвардии Украины прошла проверку правительства США, и никаких доказательств нарушений со стороны бригады „Азов“*, которые могли бы помешать оказанию военной помощи этому подразделению, не было обнаружено», — заявил Кислица.
Ранее стало известно, что США сняли запрет на поставки вооружения нацбатальону «Азов»*. Он прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепартаментом.
В Госдуме Штаты обвинили в поддержке фашизма после снятия запрета с поставок вооружения «Азову». В этом вся суть политики лживой американской демократии, заявил депутат Михаил Шеремет.
* Запрещенная в России террористическая организация.