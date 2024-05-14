США на днях выделят очередной транш военной помощи Украине | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 00:36 США на днях выделят очередной транш военной помощи Украине Белый дом планирует в ближайшие дни выделить транш военной помощи Украине Pixabay

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В США в ближайшие дни объявят о выделении нового транша военной помощи Украине. Об этом заявил советник лидера Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан, его слова передало Interfax.

«Мы намерены в ближайшие дни объявить о новом транше», — сказал он.

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По его словам, американская администрация старательно принимает меры по ускорению процесса доставки вооружений украинской стороне.

Как отмечал бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, конец поддержки Украины США приведет к тому, что ЕС тоже откажется от помощи этой стране.

Как отметили бывшие чиновники из Совета по национальной безопасности СЩА, это может произойти, если пост президента Америки снова займет экс-лидер государства Дональд Трамп. Они не исключили, что он либо выведет государство из НАТО, либо снизит уровень участия страны в блоке.