США до середины января поставят Украине сотни тысяч артснарядов и тысячи ракет

До середины января США поставят Украине тысячи ракет, сотни тысяч артиллерийских снарядов и другие критичные вооружения. Об этом на брифинге сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«С нынешнего момента и до середины января мы передадим Украине тысячи дополнительных ракет, сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов и другие важные вооружения», — сказал он.

Салливан добавил, что уходящий с поста президент Джо Байден также поручил «усилить» Украину за счет дополнительных шагов, среди которых разрешение на удары дальнобойными американскими ракетами и предстоящие антироссийские санкции.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявлял, что Байден решением накачать Украину оружием оказывает ей медвежью услугу. По его мнению, американский лидер просто решил сделать России очередную пакость.