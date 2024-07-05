Сроки носки военной формы отменили в зоне СВО

Приказом главы Минобороны Андрея Белоусова отменили сроки носки формы в зоне специальной военной операции. Об этом заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, его процитировал телеканал «Звезда».

«Вышла из строя одежда после штурмовых действий, бойцу сразу же выдается новый комплект. Все на месте есть, и здесь никаких проблем не должно быть, и их нет», — сказал он.

Евкуров отметил, что срок носки обмундирования действует в пунктах постоянной дислокации, но теперь в зоне спецоперации его нет.

Президент Владимир Путин ранее поручил правительству определить в двухмесячный срок порядок осуществления ежемесячной выплаты военным, которые проходят служба в войсках по контракту. Компенсации полагаются бойцам СВО, заключавшим контракт в период с 24 февраля 2022 года.