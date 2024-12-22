Средства ПВО за ночь уничтожили 42 беспилотника

В течение ночи средства противовоздушной обороны сбили 42 украинских беспилотника над пятью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 20 БПЛА сбили над Орловской областью, по восемь — над Брянской и Ростовской областями, пять БПЛА уничтожили над Курской областью и один — над Кубанью.

Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь отмечал, что подразделения радиоэлектронной борьбы и ПВО сбили воздушные цели рядом с Новочеркасском, Миллерово и Таганрогом. В результате падения обломков никто из местного населения не пострадал.

Украинские боевики 21 декабря атаковали Казань беспилотниками. Российские военнослужащие подавили три дрона средствами РЭБ, еще три аппарата сбили ПВО. Среди жителей Казани никто не пострадал, но БПЛА повредили фасады некоторых жилых домов.