Спортсмены Солнечногорска собрали помощь бойцам СВО и детям из приграничья

При поддержке главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова спортивное сообщество муниципалитета организовало благотворительную акцию по сбору вещей для бойцов специальной военной операции и школьников из приграничных регионов. Гуманитарный груз передадут адресатам вместе с ближайшей партией груза, организованной администрацией округа.

Тренеры и спортсмены подготовили для бойцов необходимые в быту вещи, а для детей собрали школьные наборы: тетради, ручки, карандаши и другие принадлежности, которые пригодятся в учебе.

«Мы уверены, что даже такие, казалось бы, небольшие жесты способны подарить детям тепло и уверенность в том, что о них помнят и заботятся. Совместными усилиями мы сможем оказать существенную поддержку тем, кто в ней особенно нуждается», — отметила заместитель главы округа Ирина Тишина.

Жители муниципалитета, желающие присоединиться к инициативе, могут сделать это в центре Ассоциации ветеранов СВО (ТЦ «Солнечный», улица Красная, дом 22 А, 1 этаж).