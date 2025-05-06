Спортсмены из Химок отправили гуманитарную помощь для бойцов СВО

Воспитанники и преподавательский состав спортивной школы «Виктория» в Химках собрали предметы первой необходимости для бойцов специальной военной операции. Помимо этого, к благородному делу присоединились активисты патриотического волонтерского клуба «Фирса».

Посылка для военнослужащих содержала: медикаменты, продукты питания, средства личной гигиены и электронику. Такой список участники специальной военной операции составляли лично. Спортсмены и активисты также написали для солдат письма со словами поддержки и благодарности.

«Сбор гуманитарных грузов — это не только поддержка бойцов, но и отражение единства и силы нашего общества. Я хочу поблагодарить всех сотрудников и воспитанников школы за поддержку военнослужащих, а также депутата Мособлдумы Михаила Раева за помощь в организации сбора и доставки посылок», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Отметим, что принять участие сборе гуманитарной помощи может каждый желающий житель Химок. Адреса приемов можно уточнить в Центре поддержки участников специальной военной операции и их семей по номеру: +7 (495) 793-09-88. Горячая линия работает с 09:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным.