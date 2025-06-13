Житель Зарайска Олег К. стал примером целеустремленности и верности. В 54 года он активно занимается спортом. Благодаря физической активности сформировал дисциплину и умение достигать целей. Он принял решение отправиться на защиту Родины в зону проведения специальной военной операции.

Олег завоевал множество наград. Он также занимается воспитанием молодежи, передавая юным спортсменам знания и опыт, полученные за годы упорной работы над собой.

В определенный момент Олег решил просвятить себя служению Родине и решил отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Олег воюет под позывным «Физрук». В ходе боев при освобождении Курска он получил два осколочных ранения, но сейчас снова в строю с братьями по оружию.

Во время отпуска в Зарайске Олег продолжает вести активную спортивную жизнь. Он поучаствовал в нескольких атлетических забегах и продемонстрировал хорошую физическую форму. История Олега К. вдохновляет многих и подчеркивает важность сочетания спорта и гражданского долга.