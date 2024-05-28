Спецслужбы Украины усилили активность у российской границы

ФСБ: украинские спецслужбы наращивают активность разведки у границ России

Фото: РИА «Новости»

Украинские спецслужбы при помощи иностранных покровителей усиливают активность разведки у российской границы. Об этом рассказал РИА «Новости» первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«При содействии западных покровителей <…> наращивается разведывательная активность спецслужб Украины», — отметил он.

Прежде всего украинским спецслужбам содействуют Соединенные Штаты и Великобритания. Также силовики пытаются втянуть жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность, уточнил генерал.

В целом, как добавил Кулишов, обстановка на границе России и Украины остается напряженной. Координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики, депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал о судьбе иностранных наемников, вступивших в ряды ВСУ. По его словам, они вместе с зарубежными инструкторами перебазируются во вторую линию.

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