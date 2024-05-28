Спецслужбы Украины усилили активность у российской границы
ФСБ: украинские спецслужбы наращивают активность разведки у границ России
Украинские спецслужбы при помощи иностранных покровителей усиливают активность разведки у российской границы. Об этом рассказал РИА «Новости» первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
«При содействии западных покровителей <…> наращивается разведывательная активность спецслужб Украины», — отметил он.
Прежде всего украинским спецслужбам содействуют Соединенные Штаты и Великобритания. Также силовики пытаются втянуть жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность, уточнил генерал.
В целом, как добавил Кулишов, обстановка на границе России и Украины остается напряженной. Координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики, депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал о судьбе иностранных наемников, вступивших в ряды ВСУ. По его словам, они вместе с зарубежными инструкторами перебазируются во вторую линию.