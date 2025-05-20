Спецслужбы предотвратили теракты в центре Москвы в ночь на 7 мая

Путин рассказал Трампу о предотвращенных в Москве терактах в ночь на 7 мая

Президент России Владимир Путин рассказал американскому коллеге Дональду Трампу, что в ночь с 6 на 7 мая спецслужбы предотвратили теракты в центре Москвы, в районе Красной площади. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, которого процитировало РИА «Новости» .

Кроме того, российский лидер сообщил, что в ту же ночь ВСУ выпустили по российской территории 524 беспилотника и ракеты Storm Shadow, пытаясь поразить цели в Москве, однако системы противовоздушной обороны сбили большинство из них.

«Путин, конечно, не случайно упомянул об этом Трампу, поскольку украинцы напрямую угрожали зарубежным участникам праздничных мероприятий, пытались — и наш президент публично об этом говорил — запугать зарубежных лидеров и не допустить их приезда в Москву», — подчеркнул Ушаков.

Также российский президент обратил внимание собеседника на то, что делали это те же люди, которые восхваляют нацистских преступников.

Утром 7 мая, комментируя эти атаки, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Украина продолжает демонстрировать неготовность к миру.