Советник Трампа сделал шокирующее Украину заявление

Новая администрация Белого дома намерена переосмыслить отношение США к России, пересмотрена будет позиция и по Украине. С таким заявлением в беседе с интервьюером Fox News выступил советник американского президента Майк Уолц.

Конгрессмен не уточнил, как именно Соединенные Штаты намерены пересмотреть отношения с российской стороной.

В беседе по Украине политик был более конкретен — по словам Уолца, Белый дом намерен показать американцам, что они могут получить взамен «той огромной инвестиции, которую они сделали».

Речь, как пояснил советник президента Дональда Трампа, идет о подписании договоренности по предоставлению США стратегических ресурсов Украины.

Трамп ранее говорил, что рассчитывает получить от Украины полезные ископаемые на 500 миллиардов долларов в обмен на уже оказанную американскую помощь. Зеленский такое соглашение подписать отказался.