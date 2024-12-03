Состоялась сетевая премьера документального фильма «Фестлайн 88-й: современная война разведки „Эспаньолы“»

В сетевых сервисах появился новый документальный проект о добровольческом формировании бойцов «Фестлайн 88-й: современная война разведки „Эспаньолы“». Об этом сообщил «Ридус».
Над фильмом многие месяцы работала группа энтузиастов. Отмечается, что на создание картины не было выделено никакого бюджета.
Бойцы 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» сами выступили в качества операторов. В результате удалось по частям собрать документальный фильм о буднях и подвигах бойцов добровольческого формирования.
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