Собака-проводник из Балашихи стала помощником участника СВО

Евгений приехал за поводырем в Российскую школу подготовки собак-проводников из Сургута. У военнослужащего четверо детей, а теперь появился пятый член семьи. Мия прошла специальную подготовку по двум дисциплинам: общий курс дрессировки и спецкурс по маршрутам. Собака может сопровождать незрячего по улице и предупреждать о препятствиях на пути.

«Потеря зрения — это, пожалуй, самое страшное, что может случиться с человеком, и собака в этом случае становится не только помощником, но и психотерапевтом» — отметила инструктор-методист Ольга Блинова.

За 65 лет работы в школе подготовили более 4600 квалифицированных собак-проводников. Сейчас здесь обучают четыре породы: лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая и восточноевропейская овчарки.

«Сейчас в передвижениях я ни от кого не завишу. В этом мне помогли Ольга Николаевна и Мия» — поделился Евгений Шокуров. Ольга уверена, что их воспитанница будет верно служить ветерану, помогая ему в повседневной жизни.