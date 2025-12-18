Снайпер Кощей заявил, что в украинскую «Бабу-ягу» тяжело не попасть

На помощь российским бойцам пришли стрелки 33-го полка, оказавшегося поблизости. Снайпер отряда с позывным Кощей рассказал об особенностях «Бабы-яги».

«В нее легко попасть, в нее тяжело не попасть, наоборот, потому что она большая, она немаленькая „птичка“, кажется, можно с рогатки попасть, если б рогатка била бы», — рассказал военный.

Вражеский дрон функционирует в основном в ночное время, набирая высоту до 500 метров. Для ликвидации гексакоптера обычно используются зенитно-ракетные комплексы.