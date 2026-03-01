«Слишком много смертей». Мэр Днепропетровска призвал как можно скорее завершить конфликт

Конфликт на Украине должен скорее закончиться, общество устало от происходящего и больших потерь. Такое мнение высказал мэр Днепропетровска Борис Филатов в интервью украинскому изданию «Страна.ua».

При этом прямо отвечать на вопрос о возможном выводе украинских войск из Донбасса Филатов не стал.

«У меня есть собственное мнение. Я не высшее военно-политическое руководство, у меня нет всей полноты информации, как проходят переговоры. Что бы я ни сказал, это не будет воспринято частью общества. Могу сказать только, что хочу, чтобы конфликт быстрее закончился. Слишком много смертей. Люди очень устали. И я сам тоже», — сказал он.

Также мэр Днепропетровска пожаловался на разный подход к представителям местной власти. По его словам, мэру Харькова Игорю Терехову позволяют публично критиковать действия ТЦК, министра энергетики и «Укрэнерго», тогда как в отношении других чиновников за подобные высказывания могут возбудить уголовное дело.

Ранее украинские СМИ заявили, что президент Украины Владимир Зеленский может подготовить новый «план Б» по урегулированию конфликта, пытаясь перетянуть на свою сторону главу Белого дома Дональда Трампа. Есть мнение, что именно его украинский лидер уже и начал реализовывать с помощью своих западных партнеров, действуя по двум направлениям.