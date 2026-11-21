Захватившие курское село Русское Поречное в 2024 году украинские боевики устроили бойню, жертвами которой стали мирные жители. Об этом в программе «Трибунал» на телеканале «Звезда» рассказали представители СК, которые занимаются расследованием массового убийства.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сравнила действия украинских боевиков и иностранных наемников с преступлениями нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Одним из фигурантов дела стал солдат ВСУ Евгений Фабрисенко. Сначала он отрицал причастность к убийствам, но после предъявления доказательств признался, что действовал с тремя сослуживцами и до смерти забил 80-летнюю женщину и ее сына с инвалидностью.

В ходе расследования следователи доказали его причастность к убийству еще пяти мирных жителей. Суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению.

Сотрудник военных следственных органов СК Александр Глухарев сообщил, что расследование других преступлений, совершенных при вторжении ВСУ в Курскую область, продолжилось. Он подчеркнул, что задача правоохранителей как можно быстрее привлечь всех виновных к ответственности.

В начале мая приговор к пожизненному лишению свободы получили полковник ВСУ Олег Петрик и оператор беспилотников ВСУ Дмитрий Примаков. Суд признал их виновными в совершении терактов против мирного населения Брянской и Курской областей.