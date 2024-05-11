Спецоперация 11 мая 2024, 15:42 След британского оружия нашли в атаках ВСУ на регионы России Представитель МИД Беляев: ВСУ использовали оружие Британии для ударов по России РИА «Новости»

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Украинские военные задействовали полученное от Великобритании оружие для обстрелов по российской территории. Об этом в комментарии ТАСС заявил директор второго европейского департамента министерства иностранных дел Сергей Беляев. Интервью дипломата опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Великобритания сохранила статус крупнейшего военного донора киевского режима и, кроме поставки собственного оружия, давит на другие страны для увеличения помощи ВСУ.

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«По оценкам самих англичан, с 2022 года Лондон уже выделил на военные нужды Украины около 7,1 миллиарда фунтов стерлингов. При этом поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов», — заявил Беляев.

Дипломат добавил, что в последнем пакете военной помощи Великобритания в очередной раз продемонстрировала свое желание стать лидером среди стран НАТО и Европы. Кроме того, это помогает местным оружейным компаниям, на чью помощь в ходе выборов в парламент рассчитывают консерваторы.

В начале мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил, что украинские войска могут использовать полученное оружие для ударов по территории России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила британскому министру готовиться к тому, что украинцы повернут полученное ими оружие против его страны. Она пояснила, что так же поступили выращенные США террористы, устроившие подрыв зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.