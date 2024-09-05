СК показал задержание курируемых Украиной террористов

Следственный комитет возбудил уголовное дело против трех россиян, которые по указу представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины, СБУ и ВСУ планировали совершить теракт. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также ведомство опубликовало видео с задержанием одного из фигурантов уголовного дела. По данным следствия, украинские спецслужбы организовали террористическое сообщество, которое вербовало российских граждан.

«Руководство данного сообщества координировало преступные действия участников, а также разрабатывало планы совершения террористических актов, тяжких и особо тяжких преступлений», — отметили в СК.

Террористы завербовали трех россиян и потребовали от них предоставить информацию о дислокации ВС России, а также данные о военных и муниципальных объектах. По версии следствия, один из фигурантов уголовного дела передал украинской стороне координаты участка железнодорожного сообщения для реализации террористического акта.

Ранее украинская разведка завербовала жителя Севастополя. Мужчина передавал ГУР секретную информацию о подводных лодках с ракетами «Калибр».