Силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ над 4 регионами России

Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 дронов ВСУ над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российские зенитчики сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа с 20:00 по 22:00 по московскому времени.

«По четыре БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Липецкой и Орловской областей и один БПЛА сбит над территорией Брянской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

До этого Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили 12 дронов ВСУ над Брянской областью.

В Липецкой области ранее объявили желтый уровень воздушной опасности.

Днем ранее российские зенитчики сбили пять украинских беспилотников над Орловской областью, обошлось без пострадавших и разрушений. До этого губернатор Андрей Клычков сообщал о ликвидации четырех вражеских дронов в тот же день.