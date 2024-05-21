Силы ПВО сбили дрон ВСУ над Брянской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили дрон ВСУ над территорией Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

«Около 22:20 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в военном ведомстве.

Более недели назад украинские боевики попытались нанести удар по региону беспилотниками самолетного типа, но все аппараты сбили российские зенитчики. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Вечером 21 мая российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. В этот день украинские боевики несколько раз атаковали регион.

В поселке Октябрьский в Белгородском районе погибла женщина и двое мужчин получили ранения, когда в их автомобиль врезался дрон ВСУ. В селе Ржевка пострадала местная жительница, которая находилась в момент воздушной атаки на открытой территории промышленного предприятия. Ей диагностировали баротравму.