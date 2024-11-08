Силы ПВО сбили 17 беспилотников над территорией России

В течение ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 17 украинских беспилотных аппаратов над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Дроны уничтожили над Брянской, Белгородской, Саратовской и Воронежской областями. Более подробная информация о вероятных разрушениях и пострадавших уточняется.
Вечером в четверг, 7 ноября, глава Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале предупреждал местных жителей об угрозе ударов беспилотников противника. Он призывал население сохранять спокойствие и не подходить к окнам.