Силы ПВО сбили 17 беспилотников над территорией России

Минобороны: над регионами РФ за ночь сбили 17 украинских БПЛА

В течение ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 17 украинских беспилотных аппаратов над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны уничтожили над Брянской, Белгородской, Саратовской и Воронежской областями. Более подробная информация о вероятных разрушениях и пострадавших уточняется.

Вечером в четверг, 7 ноября, глава Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале предупреждал местных жителей об угрозе ударов беспилотников противника. Он призывал население сохранять спокойствие и не подходить к окнам.

Ранее украинский дрон убил двух жителей села под Курском, которые пытались спасти соседей и родных.