Силы ПВО отразили атаку БПЛА на западе Ростовской области

Силы противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников на севере Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

«Около часа ночи на западе Ростовской области силами ПВО отражена атака БПЛА самолетного типа», — уточнил глава региона.

По его словам, информация о последствиях на земле уточняется дежурными службами.

До этого российские зенитчики сбили вражеский дрон над Белгородской областью.

На днях губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об усилении обороны города и акватории Финского залива от воздушных угроз, в том числе беспилотников. Этим занимаются военнослужащие города и Ленинградской области.

В мае дрон ВСУ атаковал академию связи имени Буденного, в результате взрыва пострадали семь человек, двое из которых оказались в тяжелом состоянии.

Ранее бойцы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.