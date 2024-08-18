Силы ПВО отразили атаку БПЛА на западе Ростовской области
Силы противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников на севере Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.
«Около часа ночи на западе Ростовской области силами ПВО отражена атака БПЛА самолетного типа», — уточнил глава региона.
По его словам, информация о последствиях на земле уточняется дежурными службами.
До этого российские зенитчики сбили вражеский дрон над Белгородской областью.
На днях губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об усилении обороны города и акватории Финского залива от воздушных угроз, в том числе беспилотников. Этим занимаются военнослужащие города и Ленинградской области.
В мае дрон ВСУ атаковал академию связи имени Буденного, в результате взрыва пострадали семь человек, двое из которых оказались в тяжелом состоянии.
Ранее бойцы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.