Силы Черноморского флота оставили ВСУ без 3 безэкипажных катеров за сутки

Три безэкипажных катера ВМС Украины уничтожили за сутки силы Черноморского флота. Об этом заявили в Минобороны .

Утром ведомство сообщало о ликвидации двух безэкипажных катеров противника, которые следовали в сторону Новороссийска.

Катера ВСУ поразили дежурные огневые средства Новороссийской военно-морской базы в акватории Черного моря, подчеркнули в ведомстве.

Также в пресс-службе отметили успешную работу противовоздушной обороны — за сутки силы ПВО сбили три реактивных снаряда РСЗО HIMARS, а также 39 беспилотников.

В общей сложности с начала проведения СВО российские бойцы уничтожили уже 625 самолетов ВСУ, 277 вертолетов, 27 160 БПЛА, более 530 ЗРК, 16 490 танков и других бронированных машин, а также сотни единиц других видов вооружения и техники противника.