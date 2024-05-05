Швейцария не станет поставлять оружие на Украину | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 16:47 Швейцария не станет поставлять оружие на Украину Президент Амхерд: Швейцария не будет отправлять оружие на Украину Bernd Thissen/dpa / Global Look Press

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Швейцария не станет поставлять оружие для ВСУ. Об этом сообщила президент страны Виола Амхерд в интервью газете Blick.

В данном случае закон «О чрезвычайном положении» действует — к праву на ЧС можно прибегнуть только при крайней необходимости, пояснила она.

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«Парламент обсуждает поправку к закону о военном имуществе», — добавила Амхерд.

По ее словам, Швейцария продолжит закупку боеприпасов.

В июне в Бюргенштоке состоится так называемая мирная конференция по теме украинского конфликта. На нее пригласили более 160 делегаций. Швейцарская сторона рассчитывает, что к мероприятию присоединятся представители Китая, Индии, Южной Африки и Бразилии. Россию при этом не пригласили. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, при таком раскладе говорить о результативности конференции не приходится. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев и вовсе считает, что мероприятие лишь докажет «полнейшую импотенцию западных элит».