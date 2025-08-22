Школьные рюкзаки подарили в Балашихе семьям бойцов СВО и семьям из Донецка

В Общественной приемной отделения «Единой России» в Балашихе прошла акция «Собери ребенка в школу». Депутаты Мособлдумы Владимир Шапкин и Николай Черкасов вручили школьные рюкзаки с полным комплектом канцелярских принадлежностей десяти семьям участников специальной военной операции и семьям из Донецка.

Всероссийскую акцию «Собери ребенка в школу» проводят ежегодно, и в этом году особое внимание уделили именно семьям, чьи близкие участвуют в специальной военной операции.

«Само внимание и возможность поговорить с детьми, напутствовать их — это очень ценно», — подчеркнул Владимир Шапкин.

Среди тех, кто получил поддержку сегодня, и супруга участника спецоперации Ирина. В их семье двое детей, одному из которых, школьнику, вручили долгожданный рюкзак с полным комплектом канцелярских принадлежностей.

«Такие акции поддерживают патриотизм и настраивают ребенка на позитив. Мы не ожидали такого официального и праздничного подхода, остались только положительные эмоции. Спасибо партии „Единая Россия“», — отметила Ирина.

В местное отделение партии поступило около 100 обращений по акции. Их обработают до начала учебного года.