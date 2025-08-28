Школьные рюкзаки подарили детям участников СВО в усадьбе Горенки в Балашихе

В городском округе Балашиха более 20 детей из семей участников специальной военной операции приняли участие в экскурсии по исторической усадьбе Горенки. Мероприятие организовали депутат Госдумы Вячеслав Фомичев и депутат городского Совета Ульяна Кондрякова. Юных гостей познакомили с территорией усадьбы и уникальными выставками, включая экспозицию «Мы — наследники Ромеев».

В рамках акции «Собери ребенка в школу» Вячеслав Фомичев вручил детям 20 новых школьных рюкзаков и поздравил их с наступающим учебным годом.

«Сейчас идет подготовка к 1 сентября. Я рад, что семьи наших защитников Отечества получили помощь. В проекте участвовали депутаты всех уровней и активные жители, потому что это важное время для нашей страны», — отметил Фомичев.

Среди участников была Мария, пришедшая с 9-летним сыном. Она активно занимается волонтерской деятельностью, помогая доставлять гуманитарную помощь на освобожденные территории.

«Недавно мы завершили масштабную операцию по сбору и отправке гуманитарной помощи. Был загружен целый „Урал“. Я лично раздавала людям посылки, ждавшим поддержки. Это была очень важная и душевная миссия», — поделилась Мария.

Одной из юных участниц стала Вера, ученица четвертого класса. Она мечтает стать парикмахером и уже тренируется, создавая прически для своей мамы.

«Я впервые побывала в усадьбе Горенки, и мне все очень понравилось. Особенно впечатлила выставка икон — это красиво и познавательно. А еще мне подарили белый рюкзак, внутри которого я нашла альбом для рисования и карандаши. Я очень рада этому подарку», — рассказала Вера.

Мероприятие стало ярким примером поддержки семей военнослужащих, сочетая культурное просвещение, подготовку к новому учебному году и заботу о каждом ребенке, даря им радость и уверенность в будущем.