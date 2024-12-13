Школьники из Воскресенска отправили письма бойцам СВО

Дети из Воскресенска поучаствовали во всероссийской акции «Письмо солдату». Они отправили слова благодарности бойцам специальной военной операции.

Акция прошла в рамках недели «Культуры и социальных практик» проекта «Школа полного дня». В ней поучаствовали пятиклассники и семиклассники школы «Наши традиции» из Воскресенска.

Инициативу «Письмо солдату» называют одной из самых значимых и популярных в России. Ее цель — поддержка участников СВО.

«Эта акция предлагает простой, но важный способ выразить свою признательность тем, кто отстаивает нашу страну. Ребята в своих письмах выразили слова благодарности всем тем, кто сейчас исполняет свой воинский долг, за чистое, мирное небо, высказали пожелания успешного выполнения боевых задач, и возвращения солдат домой живыми и здоровыми», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.